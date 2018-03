Avellino Calcio Italpol nell’Avellino: Taccone verso la fumata bianca 12 marzo 2018

Claudio De Vito – Come anticipato la settimana scorsa, dopo il derby l’operazione Italpol avrebbe vissuto il suo passaggio finale per il quale si sono creati i presupposti in giornata.

Nel pomeriggio il presidente Walter Taccone si è diretto a Roma per incontrare la famiglia Gravina, intenzionata a rilevare l’80% delle quote dalle mani del patron biancoverde, incassando il sì virtuale per la conclusione della trattativa dopo una riunione di qualche ora per limare gli ultimi dettagli. La fumata bianca definitiva è vicina e dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Italpol avanza verso l’Avellino nella settimana della scadenza del termine per il pagamento degli stipendi e dei contributi dei tesserati relativi ai mesi di gennaio e febbraio (16 marzo). Summit positivo nella Capitale: è tutto pronto per il mutamento degli assetti societari.