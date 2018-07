Italobus, collegamenti ad Alta Velocità con Pompei e Sorrento

Cinque collegamenti giornalieri con i bus dell’azienda di trasporti Alta Velocità per Pompei e 5 per Sorrento con partenza dalla nuova stazione di Afragola. Dopo il collegamento con la Reggia di Caserta e Benevento arriva il nuovo servizio di Italobus per le mete turistiche Sorrento e Pompei.

Il servizio di Italobus prevede un unico biglietto per usufruire sia del treno che del bus. I biglietti sono acquistabili sui classici canali di vendita, specificando la tratta dalla stazione di partenza alla destinazione del bus. Per Pompei il bus arriva al Terminal Bus Piazza Falcone e Borsellino; per Sorrento arriva al Parcheggio A. Lauro, via Correale.