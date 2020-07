Politica Italia Viva, la coordinatrice provinciale Stefania Siano annuncia la sua candidatura alle Regionali 3 luglio 2020

Stefania Siano, Coordinatrice provinciale di Italia Viva, sarà in lista alle prossime elezioni regionali. Ad ufficializzare la candidatura è la stessa Siano, vice presidente del Consiglio comunale di Montoro, che correrà nella lista di ispirazione renziana a sostegno del Governatore uscente, Vincenzo De Luca.

“La voglia di contribuire alla crescita del mio territorio – afferma Siano – mi ha portato cinque anni fa a presentarmi ai cittadini di Montoro e ad impegnarmi nell’amministrazione comunale. Oggi mi viene offerta una nuova opportunità: la possibilità di dare voce alla mia comunità e a tutta la Valle dell’Irno anche nel contesto regionale, insieme ad una squadra di amministratori che hanno dimostrato con i fatti di tutelare il territorio che rappresentano.”

“Ho pienamente condiviso – aggiunge poi Siano – la scelta di “Italia Viva” di sostenere il Presidente De Luca. Non solo per come ha gestito la gravissima emergenza da Covid, ma per l’attenzione che ha dimostrato negli ultimi cinque anni per le aree interne, per la determinazione con la quale ha attuato quei programmi che le amministrazioni del passato si sono sempre limitate ad annunciare. In tal senso – prosegue l’esponente renziana – ho molto apprezzato l’azione sul territorio del consigliere regionale Enzo Alaia, un politico che ha saputo valorizzare e aggregare intorno a sé una squadra di giovani e capaci amministratori, che negli anni sono stati tutti designati in molti degli enti della provincia di Avellino. In questi contesti si sono distinti per efficacia e dedizione. E’ proprio di questo che la Campania ha bisogno, di una politica che sappia far emergere le qualità, che sia capace di rinnovare, che sia fatta di condivisione, di partecipazione, di azioni e di risposte concrete.”

Stefania Siano, nata nel 1987, sposata e madre di due bambini, di professione fa l’imprenditrice. E’ stata assessore alle politiche sociali e pari opportunità del Comune di Montoro dal 2014 al 2019. Attualmente è Vice Presidente del Consiglio comunale. E’ stata promotrice di numerose iniziative sui principi di equità di genere, sulle pari opportunità e sulla inclusione sociale.