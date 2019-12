Avellino Isaia Sales ad Avellino con IDEA Irpinia per presentare il libro Storia dell’Italia Corrotta 4 dicembre 2019

Venerdì 6 Dicembre, alle ore 18.00, presso il “Circolo della Stampa” di Avellino, al Corso Vittorio Emanuele II, avrà

luogo la presentazione del libro: “Storia dell’Italia corrotta”, edito Rubbettino, di Isaia Sales e Simona Melorio.

L’evento è promosso dall’Associazione “IDEA Irpinia – #ideairpinia” da anni impegnata nella promozione, la tutela e

la valorizzazione del territorio irpino e campano e conta sulla partnership della rivista nazionale “StyLise Magazine”;

portale innovativo e ricercato dedicato a cultura, lifestyle, benessere, arte e viaggi; che trasmetterà la diretta

attraverso la propria pagina fb.

La presentazione del libro sarà introdotta e moderata da Marcello Rocco, Coordinatore dell’Associazione IDEA Irpinia

e corrispondente della rivista stylise.it. Ad intervenire saranno due prestigiose firme del giornalismo campano ed

italiano: Norberto Vitale, giornalista “ANSA” ed Enrico Fierro, giornalista de “Il Fatto Quotidiano”.

Le conclusioni saranno affidate agli autori: la dott.ssa Simona Melorio, ricercatrice dell’Università del Molise e il prof.

Isaia Sales, Docente dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

“La storia d’Italia non può essere raccontata senza includere tutti gli episodi di corruzione che la hanno segnata. Da

nord a sud, dal 1861 ad oggi, i fatti corruttivi, come si scrive nel libro, hanno un carattere sistematico, regolato e

stabile.” – Spiega lo scrittore Isaia Sales che continua: “Ciascun sistema corruttivo ha i suoi autori, politici,

imprenditori, burocrati, le sue regole, le sue tangenti, ma tutti si presentano come forme di statualità alternativa a

quella legale. Come se l’Italia, pur essendosi compiuta come stato-apparato, non fosse mai riuscita completamente a

diventare uno stato-comunità, cedendo alla presenza di interessi di gruppi, ad oligarchie corrotte che non si

percepiscono come criminali e spesso rimangono impunite. La disonestà diventa sinonimo di capacità e di riuscita

sociale. Nel libro si dimostra come la corruzione non sia affatto un valore aggiunto ma soltanto un peso che ha

costretto l’Italia a non esprimersi al meglio delle sue capacità in campo internazionale.”

“Ci rende particolarmente fieri contribuire a creare un argine contro l’illegalità, la mala politica e i poteri criminali

attraverso approfondimenti di spessore culturale come questo.” – Afferma Marcello Rocco che aggiunge: “Il

percorso intrapreso dall’Associazione IDEA Irpinia parte da lontano ed ha intenzione di fare ancora tanta strada.

Infatti già nel 2016 avemmo l’opportunità di presentare il precedente lavoro del professor Sales <<Storia dell’Italia

Mafiosa>>. Manoscritto che ebbe importanti recensioni dalla critica a partire da quella dello scrittore Roberto

Saviano il quale lo definì tra i migliori cinque libri italiani del 2015 e tra i dieci testi, sullo scenario internazionale, che

gli piacquero maggiormente.” – Asserisce Rocco che conclude: “Per noi rimane un aspetto irrinunciabile del nostro

impegno contribuire a creare una vera e propria <<cultura della legalità>> grazie alla quale liberare, finalmente, la

nostra regione ed il Paese intero dalla piaga della corruzione. Un aspetto, ormai entrato a far parte del DNA italiano,

che troppo spesso droga l’economia dei nostri territori portando tante aziende ed attività a chiudere, costringendo

un numero sempre crescente di giovani ad emigrare lì dove questi fenomeni vengono contrastati, con maggiore

forza ed efficacia, non solo dagli Organi inquirenti ma anche dalla politica, da noi, troppo spesso collusa ed

accondiscendete.”