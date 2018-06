Magazine IrpinianewSocial… il mondo Facebook di Irpinianews continua a crescere 26 giugno 2018

Leggere, scoprire e condividere eventi in diretta o nei particolari con analisi mirate e ricche di dettagli. La possibilità di scambiarsi pareri durante analisi su sport o cultura, eventi o analisi economico-sociali con l’oppotunità di un’interazione continua tra gli utenti. Irpinianews e i social network viaggiano in simbiosi per offrire ai propri followers non solo un rapporto che si riduce all’aggiornamento continuo di quello che accade sul territorio ma apre ad un vero e proprio network di opportunità per l’internauta irpino.

Oltre cinquatottomila utenti seguaci della pagina Facebook rendono Irpinianews il portale più seguito d’Irpinia nel campo dell’informazione sul social più utilizzato, con oltre mezzo milione di utenti raggiunti settimanalmente e con migliaia di follower che commentano ogni notizia che appare sul portale. Commenti che aprono a dibattiti, approfondimenti e programmazione di nuovi progetti per essere sempre più vicini a chi segue la nostra realtà. Non una pagina fine a se stessa dunque, che oltre a mettere in vetrina il proprio lavoro cerca giornalmente di offrire all’utente un’autentica agorà virtuale sulla quale confrontarsi e sviluppare nuove iniziative.

La nascita della sezione Blog e della Rassegna Stampa mattutina sono solo gli ultimi strumenti nati nella redazione di Irpinianews per essere più vicini all’utente, integrando il modo di vedere la “socialità” virtuale come vettore di informazione ma anche di confronto.

Confronto dimostrato durante la recente campagna elettorale del capoluogo quando Irpinianews, attraverso Facebook, ha offerto tantissimi appuntamenti per mettere di fronte chi voleva governare la città e l’utente social. Dirette e confronti offerti da appuntamenti come IrpinALavoro e CandidatiLive che hanno dato a tutti la possibilità di porre le proprie domande direttamente a chi è stato ospite di Michele De Leo o Enzo Costanza.

Offerta che da sempre offre il canale sportivo di Irpinianews con le dirette di “Tifare Avellino è uno stile di vita” che ha raccolto centinaia di messaggi ogni lunedi sera e Mixed Zone che oltre ad offrire il proprio gruppo Facebook di appassionati del lupo continua anche in estate con lo speciale in diretta Facebook di Claudio De Vito.

Contenuti diversi che ogni settimana trovano in strada il riscontro dei cittadini attraverso i sondaggi di Irpinianews che aprono a commenti successivi e al punto di vista di migliaia di fruitori social. Un collegamento diretto e continuo tramite le sezioni video e foto dunque oltre alla bacheca principale che giornalmente fornisce i contenuti direttamente cliccabili del portale Irpinianews.it.

Una pagina Facebook che ritrova il suo successo grazie a questa offerta e al coinvolgimento degli utenti che ogni giorno contribuiscono ad affollare la nostra dimensione “social” in modo attivo e costruttivo. Buon social a tutti.