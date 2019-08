Avellino Irpiniambiente, raccolta tetrapak ecco cosa cambia: da conferire con plastica e metalli 26 agosto 2019

Da oggi, le confezioni in Tetrapak (prevalentemente cartoni per bevande e alimenti) andranno conferite nel contenitore del Multimateriale insieme a plastica e metalli, e non più insieme a carta e cartone, come avvenuto finora.

Una modalità che va ad uniformare la raccolta in tutti i comuni della provincia di Avellino. Fino ad oggi, solo nel capoluogo la raccolta del Tetrapak avveniva insieme al Multimateriale.

Per i cittadini, l’unica attenzione sarà quella di tenere a mente il calendario, in quanto dovranno inserire i materiali in Tetrapak nel contenitore del Multimateriale nel giorno previsto: un piccolo cambiamento, finalizzato a migliorare l’avvio al riciclo di questi imballaggi.

I cartoni per bevande, una volta raccolti, saranno avviati a smaltimento presso le piattaforme: qui saranno separati dagli altri imballaggi e inviati in cartiera, dove la cellulosa

verrà recuperata per essere utilizzata nella produzione di nuovi materiali a base cellulosica (carta ad uso igienico-sanitario, carta da imballaggio, etc.). Mentre la frazione costituita da polietilene e alluminio sarà trasformata in un semilavorato per la produzione di nuovi prodotti a base plastica.

“Una modifica che mira ad ottimizzare la raccolta ed il recupero di materiali – spiega l’amministratore unico di Irpiniambiente, Nicola Boccalone – . Con questa novità, tutti i comuni serviti dall’azienda si uniformano: in questo modo non ci saranno più dubbi né differenze legate al territorio, come avvenuto fino ad oggi. Naturalmente, per i cittadini nulla cambia in termini di impegno, se non il dover memorizzare il nuovo sistema di smaltimento”.

Nelle prossime settimane sarà intensificata la comunicazione per informare tutti i cittadini coinvolti nel nuovo sistema di raccolta e smaltimento del Tetrapak.