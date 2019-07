Irpiniambiente, Biancardi blinda Boccalone fino a settembre. E pensa di “sdoppiare” l’incarico

Alfredo Picariello – Irpiniambiente, Biancardi blinda Boccalone fino a settembre. Il Presidente dell’ammistrazione provinciale di Avellino pensa anche di “sdoppiare” nuovamente l’incarico. Oggi Nicola Boccalone, essendo amministratore unico, è contemporeamente sia presidente che direttore generale. Qualche tempo fa, invece, le due figure erano distinte. Ad una precisa domanda, Biancardi risponde: “Ancora non abbiamo deciso”. Il che equivale a dire che l’ipotesi viene tenuta in considerazione. In questo caso, non si creerebbero “derby” troppo accesi tra i due papabili successori di Boccalone, ovvero Giovanni D’Ercole e Dino Preziosi.

Ad ogni modo è un discorso che tornerà in auge molto probabilmente a settembre. “Al momento Boccalone deve restare dov’è”, afferma Biancardi. Boccalone, come si sa, è stato nominato dal Presidente della Provincia di Benevento direttore generale dell’ente sannita, con un incarico triennale. Sembra che su questa nomina ci siano già dei ricorsi che la contestano. Fatto sta che Irpiniambiente non potrà aspettare troppo tempo, quindi per settembre si scioglierà la matassa del successore di Boccalone. O dei successori.