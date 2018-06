IrpiniALavoro, stasera in studio il candidato sindaco Luca Cipriano

Torna l’appuntamento con “IrpiniALavoro”, la rubrica della web tv di IrpiniaNews di approfondimento sulle tematiche del mondo del lavoro e della politica.

Ospite di Michele De Leo, nella puntata in onda questa sera, venerdì 01 Giugno, Luca Cipriano, candidato alla carica di sindaco della città di Avellino con il progetto civico “Mai Più”.

Il confronto con Cipriano rappresenterà l’occasione per proseguire il confronto sullo stato della città capoluogo alla vigilia del nuovo appuntamento elettorale per il rinnovo del consiglio comunale. La presenza di Cipriano contribuirà a fornire un’ulteriore chiave di lettura delle coalizioni in corsa per la guida del capoluogo.

Il candidato a sindaco della lista “Mai Più” non mancherà, inoltre, di illustrare i punti cardine del programma amministrativo e le motivazioni alla base della scelta di mettere in campo un progetto civico in alternativa agli schieramenti di centrodestra e centrosinistra.