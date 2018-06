Politica Primo Piano IrpiniALavoro bissa, stasera confronto con il candidato sindaco Dino Preziosi 2 giugno 2018

Torna l’appuntamento con “IrpiniALavoro”, la rubrica della web tv di IrpiniaNews di approfondimento sulle tematiche del mondo del lavoro e della politica.

Ospite di Michele De Leo, nella puntata in onda questa sera, sabato 02 Giugno, Costantino Preziosi, candidato alla carica di sindaco della città di Avellino con le liste “La svolta inizia da te!” e “Fratelli d’Italia”.

Il confronto con Preziosi rappresenterà l’occasione per proseguire il confronto sullo stato della città capoluogo alla vigilia del nuovo appuntamento elettorale per il rinnovo del consiglio comunale.

La presenza del candidato del progetto civico “La svolta inizia da te!” contribuirà a fornire un’ulteriore chiave di lettura delle coalizioni in corsa per la guida del capoluogo. Preziosi non mancherà, inoltre, di illustrare i punti cardine del programma amministrativo e le motivazioni alla base della scelta di mettere in campo un progetto civico in alternativa agli schieramenti soprattutto politici in campo.