Attualità Irpinia Sistema Turistico: si lavora al contratto di sviluppo 1 agosto 2019

Le associazioni di categoria Confartigianato Avellino, Confindustra Avellino e Federalberghi Avellino intendono promuovere la nascita di un sistema territoriale che organizzi le attività economiche, i beni materiali ed immateriali e le risorse naturali ed umane, con l’obiettivo di creare una “nuova destinazione turistica”, fortemente orientata al mercato e idonea a stabilizzare la domanda attraverso la destagionalizzazione dei flussi e a valorizzare le potenzialità del territorio. A tal fine è stata promossa una raccolta di manifestazioni di interesse di operatori economici aventi sede operativa, prioritariamente, nella provincia di Avellino che intendano poi aderire al programma di azione del partenariato finalizzato a predisporre una proposta di Contratto di Sviluppo.

Obiettivo del progetto “Irpinia Sistema Turistico” è quello di realizzare un sistema, strutturato in termini di rete, fortemente orientato alla qualità (riferita sia alle singole strutture/servizi che aderiscono alla rete sia della rete in generale), individuando come elemento distintivo del prodotto l’autenticità dell’esperienza turistica incentrata sulla cura della persona in tutti i suoi aspetti e sulle specificità territoriali ed ambientali. In questo modo si potranno connotare una varietà di tipologie turistiche, tradizionali e innovative insieme, tutte racchiuse in un contesto unitario ed omogeneo.

La manifestazione di interesse – va presentata entro il 30 ottobre 2019, termine ultimo – è diretta agli operatori economici che hanno sede operativa nella provincia di Avellino o che ne hanno intenzione di avviarne una a seguito dell’adesione al progetto. Ogni informazione relativa alla manifestazione di interesse è reperibile sui seguenti siti internet e social network: www.confartigianatocampania.it; www.confartigianatoavellino.it; www.facebook.com/irpiniasistematuristico; www.confindustria.av.it; da qui sarà possibile scaricare i documenti utili per l’adesione alla manifestazione di interesse. L’intera documentazione è, inoltre, disponibile presso le sedi di Confartigianato Avellino, Confindustra Avellino e Federalberghi Avellino.

Da settembre saranno organizzati incontri con gli interessati per illustrare nel dettaglio l’iniziativa.