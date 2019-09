Che Irpinia sarebbe senza Ferrero: i lavoratori di Sant’Angelo i più premiati

Lo stabilimento Ferrero di Sant’Angelo dei Lombardi è il primo in Italia. E’ quanto emerso dall’informativa annuale del 17 e 18 settembre 2019 a Bra, in provincia di Cuneo, da parte del gruppo Ferrero alla quale – oltre alla presenza delle segreterie territoriali di Fai-Flai-Uila – ha partecipato anche una delegazione della Rsu composta da Giancarlo Raffa, Carmine De Vito e Antonio Finno.

Fai-Flai-e Uila esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto delle ottime relazioni sindacali che, in simbiosi con la professionalità e con il senso di responsabilità delle lavoratrici e dei lavoratori, hanno consentito nel tempo di elevare il reddito degli stessi, raggiungere importanti traguardi aziendali e creato le giuste precondizioni per investimenti futuri sul sito produttivo.

Non a caso su un premio legato ad obiettivi con un tetto massimo raggiungibile di 2.220 euro, i lavoratori di Sant’Angelo dei Lombardi col 97,7 % hanno raggiunto l’importante cifra di euro 2.168,17. Un’azienda solida, che continua ad investire grandi capitali in Italia e che fa ben sperare per un futuro sereno per i circa 400 dipendenti del sito irpino.

In quest’ottica arrivano i primi segnali positivi che vanno nella giusta direzione , ovvero un’ultrattività per il personale stagionale frutto di un accordo con le Rsu Fai-Flai-Uila.