Irpinia milionaria con il Superenalotto: è caccia ai fortunati

Torna il 6 al concorso del Superenalotto, ed è pioggia di vincite in Campania. Con l’ultima estrazione sono stati vinti oltre 51 milioni che saranno distribuiti a pioggia in tutta Italia, visto che il sistema proviene dalla “Bacheca” della Sisal, un portale dove le ricevitorie possono comprare quote di sistemi e rivenderle ai loro clienti. Ed oltre 3 riguardano la nostra provincia.

Le 45 quote, ciascuna delle quali si è aggiudicata oltre un milione di euro, sono state vendute in ricevitorie Sisal dislocate in tutta Italia, tra cui c’è anche Avellino. E’ stata la seconda vincita con punti 6, dopo quella di aprile, del 2018. La sestina vincente è stata: 4, 17, 29, 55, 67, 70 – Jolly 72 – SuperStar 49 Il sei mancava dal 17 aprile 2018 quando era stata Caltanissetta ad aggiudicarsi il Jackpot del SuperEnalotto da 130,2 milioni di euro.

Le quote vincenti in Campania sono state vendute nelle seguenti rivendite: Bar Paradiso, via Appia 197/199, Atripalda; Bar Tabacchi Fontana, via Montagna Spaccata 379, Napoli; Cartoleria Sparano, corso Garibaldi 147, Napoli; Tabaccheria via Pianodardine ang.via Fasana, Avellino; Tabacchi strada provinciale Teverola-Carinaro, Teverola; Tabaccheria D’Amico corso Umberto 165, Cava de’ Tirreni; Maison du Tabac, via De Gasperi 50, Agropoli; Tabaccheria Gemini, via Pozzillo 72, Castellammare di Stabia.