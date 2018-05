Irpinia addio: negli ultimi tre anni persi seimila abitanti

L’Irpinia perde 2mila abitanti l’anno: in percentuale è l’esodo più consistente in Campania. Un saldo drammatico compensato, almeno in parte, dagli stranieri provenienti soprattutto da Africa subsahariana, Maghreb e Ucraina. Lo rivelano gli ultimi dati demografici dell’Istat, con gli ulteriori spunti contenuti nel Rapporto 2018. I motivi? Prima di tutto il lavoro. Nel Mezzogiorno, se si confronta il numero di occupati del 2008 conquello del 2017, il risultato è ancora negativo: meno 310mila posti, -4,8%. I dati che riguardano la provincia di Avellino sono eloquenti: nel 2017 il numero di residenti è sceso da 423.506 abitanti a 421.812, per un saldo negativo di -1694 abitanti, lo 0,40%, la performance peggiore in Campania. Nello stesso periodo del 2015 gli abitanti erano 426.000, e l’anno precedente 428.000. Oltre seimila abitanti in meno, nel giro di tre anni.

A Caserta e Salemo le sacche di emigrazione sono concentrate nel capoluogo di provincia, in Irpinia invece il fenomeno è praticamente spalmato su tutto il territorio provinciale. Se da un lato Avellino perde 200 abitanti (-0.37%), Ariano Irpino accusa un calo più gravoso. A novembre gli abitanti erano 22.466, oltre cento in meno rispetto all’inizio dell’anno. Il dato peggiore in termini percentuali lo sconta Cervinara, che scende a 9.493 residenti, per un calo appena inferiore all’1 per cento.

Saldo negativo anche per Grottaminarda (meno 64 abitanti, a rischio la soglia 8.000), Mirabella Eclano (in calo di 65 abitanti, i residenti scendono a 7.572) e Montella (in calo di 45 abitanti, popolazione a quota 7.699). Sostanzialmente stabili i Comuni di Solofra (12.482 abitanti), Avella ( 7.822) e Atripalda (10.975). In controtendenza c’è Monteforte Irpino, che aumenta di ben 170 abitanti, avvicinandosi sempre più a quota 12mila. Livello raggiunto e superato da Mercogliano che, con 88 residenti in più, sale fino a 12.376. Montoro, infine, raggiunge quota 19.776.