Avellino In Evidenza Primo Piano Ipotesi campetto Santa Rita, martedì prossimo potrebbe riprendere il mercato bisettimanale con chi è in regola 8 gennaio 2020

Alpi – Martedì prossimo, salvo clamorosi imprevisti, il mercato bisettimanale di Avellino potrebbe riprendere. Ovviamente non più nel piazzale dello Stadio Partenio e nemmeno, per il momento, a Campo Genova. Questa mattina c’è stata una riunione tecnica tra il comandante dei vigili urbani, Arvonio, ed i rappresentanti della maggior parte degli ambulanti, tra cui il direttore della Confesercenti Antonello Tarantino.

Il comandante Arvonio ha confermato quanto dichiarato stamane dal sindaco Gianluca Festa. L’ammistrazione comunale riapre le trattative e riapre le “porte” agli operatori che si mettono in regola con i pagamenti. C’è già un discreto numero di commercianti che sta sanando le proprie posizioni, sono circa 100 al momento. Arvonio ha chiesto dunque agli esercenti di avanzare una proposta per una location a loro idonea dove poter svolgere il mercato fin quando non saranno terminati i lavori a Campo Genova.

Sul tavolo sono arrivate due proposte e l’una non esclude l’altra. Il mercato, da martedì, potrebbe tenersi in parte a Campetto Santa Rita e in parte a piazza Kennedy. Ovviamente il Comune ora farà le proprie valutazioni, come le dovranno fare gli stessi commercianti che hanno indetto un’assemblea per domani. Ad ogni modo, le parti sembrano più vicine, pare che i muri, pian piano, stiano cadendo.