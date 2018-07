Ipercoop, slitta il tavolo con Az Market. Sempre più in bilico il futuro dei lavoratori

Salta il confronto tra società Coop, sindacati ed Az Market. Il vertice che era in agenda per domani, venerdì 6 luglio, all’Hotel de La Ville di Avellino sarebbe stato rinviato per indisponibilità del gruppo calabrese a presenziare al confronto.

Confronto che, molto probabilmente, potrebbe realizzarsi tra il 17 ed 18 luglio.

La speranza a cui si aggrappano in queste ore i lavoratori e gli stessi sindacati è che Az abbia bisogno di un po’ di tempo per poter lavorare ad un piano industriale capace di offrire stabilità a tutti dai dipendenti fino all’indotto.

Intanto i lavoratori, da ben 57 giorni, continuano a presidiare l’ipermercato di Via Pescatori. Non mollano perché il lavoro è un diritto imprescindibile da salvaguardare. Non devono a loro e, soprattutto, alle famiglie.