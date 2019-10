Attualità “Io non rischio”: sabato mattina la Protezione civile in piazza anche con le scuole 11 ottobre 2019

“Io non rischio”: sabato mattina la Protezione civile in piazza anche con le scuole. Dalle 10.30 in poi, ci saranno gazebo informativi e ci saranno le associazioni di volontariato, le autorità e gli studenti dell’istituto Comprensivo Perna-Alighieri di Avellino. Sarà presente anche la squadra di basket della Scandone.

Le associazioni in piazza di Avellino sono Misericordia e Prociv Coordinamento di Avellino. Ma ci saranno anche i rappresentanti delle altre associazioni che saranno poi nelle piazze anche negli altri comuni irpini. L’iniziativa si svolge sabato e domenica. Complessivamente in Campania 96 piazze. Siamo la regione con più piazze Io non rischio al momento.

Sabato 12 ottobre dalle 9.30 alle 13.00, in contemporanea con le altre città in tutta Italia, anche Bisaccia partecipa alla campagna “Io non rischio”. L’appuntamento è in presso il Parco dell’Accoglienza.

I volontari formati del Gruppo Comunale di Bisaccia saranno sotto al gazebo appositamente allestito a disposizione di tutti i cittadini, inoltre vi sarà una “linea del tempo” dei terremoti, un totem informativo “Io non rischio”, un totem per la “guida al cittadino per il Piano Comunale di Protezione Civile” e tanto altro.

Si tratta della manifestazione annuale delle buone pratiche di Protezione civile. Quest’anno ancora più importante perché dà il via alla settimana della Protezione civile istituita per la prima volta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I volontari comunicheranno ai cittadini le buone pratiche in caso di terremoto alluvione e maremoto.