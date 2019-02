Donna di 76 anni investita lungo il percorso alternativo della strada Ofantina, all’altezza del comune di Parolise. La signora stava attraversando la strada prima del ponte, quando è stata presa in pieno da un’auto guidata da un 33enne di Avellino. L’uomo si è subito fermato per soccorrere la donna che è stata trasferita immediatamente al Moscati con un’ambulanza del 118. Ha riportato una ferita alla testa ma non è in gravi condizioni.

Lungo l’arteria si è creata immediatamente una lunghissima coda di auto. Il traffico lungo la strada, che rappresenta l’unica tratta alternativa all’Ofantina chiusa per i lavori al viadotto di Parolise, è andato in tilt. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Montella per i rilievi del caso e per gestire la circolazione, tornata rapidamente alla normalità.

Il caso è destinato a riaccendere le polemiche sui ritardi dei lavori lungo l’Ofantina che stanno creando non pochi disagi agli automobilisti ed ai residenti dei comuni direttamente interessati dai percorsi alternativi individuati per agevolare la circolazione delle auto.