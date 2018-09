Cronaca Primo Piano Invasione di vespe e calabroni: interventi di bonifica a raffica 17 settembre 2018

Continuano ad arrivare presso la sala operativa del Comando di via Zigarelli, decine di richieste per bonifica di nidi di calabroni e vespe. Sono in media una ventina al giorno gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Avellino giornalmente.

Oggi intervento a Sant’Angelo dei Lombardi, in località Piano di San Nicola in un deposito di paglia e fieno. Infatti i fattori non riuscivano più a prendere il foraggio per gli animali, e l’intervento è valso alla bonifica del nido di grossi calabroni.