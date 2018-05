Magazine Intime Confidenze, Nicola Branchi presenta il suo romanzo da Terredora 28 maggio 2018

Continua il tour dell’operaio Fca e autore Nicola Branchi di presentazione del suo romanzo “Intime Confidenze” (Centro Culturale Studi Storici editore, 2017, 148 pagine).

Dopo la prima tappa ad Aiello del Sabato il 12 novembre al centro sociale Madre Teresa di Calcutta, lo scrittore ha bissato la presentazione in occasione dell’evento Cantine Aperte, organizzato dall’associazione di artisti e poeti Acipea, presso l’azienda agricola Terredora di Montefusco.

A fare da contorno alla presentazione del libro una mostra di pittura e scultura con gli artisti Emilio De Roma da Pietradefusi, Elio Picariello da Avellino, Tonino Dionizio da Apice e Carmine Capone da San Giorgio del Sannio. Ma non è mancata neanche la compagnia canora, con la voce di una giovane promessa del luogo, Vincenzo Capriglione, e di Dario Fortunato. Il tutto accompagnato da un’immancabile degustazione di vini.

“Intime confidenze – racconta l’autore – narra della storia di un ragazzo irpino che parte per Milano per un colloquio di lavoro. In treno incontra un’affascinante imprenditrice che si occupa proprio di Aglianico, che segnerà buona parte della sua vita. Quell’incontro si trasformerà in una relazione coinvolgente e appagante che lo condizionerà anche nelle storie successive. Un romanzo erotico frizzantino ma non volgare – conclude Nicola Branchi – in cui ovviamente si parla anche dei vini irpini”.

Gli incontri con l’autore proseguiranno il prossimo 2 giugno a Mercogliano alle ore 21:30 presso la vineria Go Go.