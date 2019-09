Provincia Interventi infrastrutturali per piccoli comuni fino a 3.500 abitanti. 47 i beneficiari irpini 19 settembre 2019

E’ in corso di registrazione, presso la Corte dei Conti, il decreto del ministero delle Infrastrutture (MIT), già bollinato dal MEF, per «Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti». A darne notizia è Umberto Del Basso De Caro, componente della VIII Commissione “Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici”.

“I 47 comuni irpini beneficiari, a partire dalla prossima pubblicazione del Decreto Direttoriale sul sito istituzionale del MIT, avranno 30 giorni di tempo per inviare al «Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali», il progetto esecutivo o, nei casi previsti dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, il progetto definitivo, corredato di tutti i pareri necessari per il quale intendono utilizzare le risorse assegnate. Il costo dei progetti da finanziare dovrà essere pari a un massimo di 200mila euro, di cui fino a € 150mila per lavori e fino a € 50mila per somme a disposizione”.

Di seguito l’elenco dei comuni:

1. Bonito.

2. Cairano.

3. Candida.

4. Caposele.

5. Capriglia Irpina.

6. Casalbore.

7. Chianche.

8. Chiusano di San Domenico.

9. Contrada.

10. Conza della Campania.

11. Domicella.

12. Fontanarosa.

13. Gesualdo.

14. Greci.

15. Guardia Lombardi.

16. Lapio.

17. Lauro.

18. Marzano di Nola.

19. Melito Irpino.

20. Morra De Sanctis.

21. Moschiano.

22. Pago del Vallo di Lauro.

23. Parolise.

24. Petruro Irpino.

25. Pietradefusi.

26. Pietrastornina.

27. Quadrelle.

28. Quindici.

29. Roccabascerana.

30. San Michele di Serino.

31. San Potito Ultra.

32. San Sossio Baronia.

33. Santa Lucia di Serino.

34. Santa Paolina.

35. Sant’Andrea di Conza.

36. Sant’Angelo a Scala.

37. Savignano Irpino.

38. Scampitella.

39. Senerchia.

40. Sirignano.

41. Summonte.

42. Taurano.

43. Torella dei Lombardi.

44. Trevico.

45. Tufo.

46. Villamaina.

47. Villanova del Battista.