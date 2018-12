Attualità Primo Piano Interventi di soccorso nel 2018, premio “Bassa Irpinia” per i Vigili del Fuoco 24 dicembre 2018

Premio “Bassa Irpinia 2018” per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino per gli interventi di soccorso prestati durante l’anno 2018. Il premio è stato assegnato all’unanimità, presso il teatro Biancardi di Avella, dalla giuria tecnica.

La motivazione del premio è di fondamentale importanza per la prontezza degli interventi in situazioni di emergenza, oltre che per la capacità e la preparazione professionale ad agire in casi di particolare rischio.

Quando si parla dei “pompieri”, come soprattutto ai meno giovani fa piacere essere chiamati, la memoria corre subito ai grandi eventi. Quelli che i mezzi di comunicazione ribaltano ormai in diretta negli occhi di tutti. Dalle calamità naturali ai disastri provocati dall’uomo.

Non fa notizia invece il costante e silenzioso operare nelle centinaia – ogni giorno – di interventi in tutta la provincia: un soccorso o anche un semplice aiuto a persone in difficoltà, che hanno appena la forza di ringraziare con un sorriso.

Oltre poi al riconoscimento per gli interventi che effettuano ogni giorno, i Vigili del Comando Irpino, hanno ricevuto anche un premio speciale per il buon rapporto con la stampa, grazie all’ottimo servizio di documentazione e comunicazione che permette agli operatori dell’ informazione di essere aggiornati in tempo reale. Una grande soddisfazione per tutto il personale, guidato dal Comandante Rosa D’Eliseo.