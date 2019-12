Interrogazioni, Giordano tuona: “Perchè il Comune ci nega l’elenco delle società sportive morose nell’utilizzo delle strutture?”

Alpi – Un’ora di interrogazioni in consiglio comunale, come di consueto. I consiglieri comunali sollecitano risposte agli assessori seduti tra i banchi della giunta. Diversi gli argomenti trattati nel corso del “fuoco di fila” presieduto temporaneamente dal vice, Ferdinando Picariello. Dalla partità di genere ai consultori, passando per il trasferimento degli autobus da piazza Kennedy al piazzale degli Irpini nei pressi dello stadio Partenio-Lombardi.

Nicola Giordano, dai banchi dell’opposizione, ha “tuonato” su un argomento sul quale, forse, non si è mai fatta troppa chiarezza. “Dallo scorso mese di ottobre – afferma – ho chiesto all’assessore Giacobbe e agli uffici competenti l’elenco delle società che hanno pagato o non pagato l’utilizzo delle strutture sportive cittadine. Non capisco il perché di questo atteggiamento omissivo. Credo sia un nostro diritto sapere quali sono le società sportive morose dal 2015”.