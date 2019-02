Attualità Primo Piano Internet a rischio, reati in aumento: la polizia postale incontra gli studenti irpini 2 febbraio 2019

Internet sicuro, il Safer Internet Day 2019 fa tappa a Solofra. La Polizia Postale e delle Comunicazioni, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ha organizzato, per martedì 5 febbraio, workshop e dibattiti sul tema del cyberbullismo negli Istituti scolastici delle province di Napoli (Liceo Scientifico Statale Renato Caccioppoli), Avellino (Istituto Comprensivo Francesco Guarini di Solofra), Benevento (Istituto Istr. Superiore Telesi@ di Telese Terme), Caserta (Istituto Comprensivo Lucilio di Sessa Aurunca) e Salerno (Circolo Didattico Matteo Mari).

Si tratterà di un’edizione speciale del progetto “Una vita da social” che prevede workshop in contemporanea il 5 febbraio presso le scuole di 100 capoluoghi di provincia italiani.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni incontrerà oltre 60mila ragazzi in occasione del Safer Internet Day, con lo slogan “insieme per un internet migliore”.

L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolando i ragazzi a costruire allo stesso tempo relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.

La sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’uso responsabile della rete è un impegno quotidiano della Polizia Postale e delle Comunicazioni e la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza è assolutamente determinante.

Iniziative come la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Internet ormai celebrata in oltre 100 paesi, sono di grande importanza perché aiutano a portare la sicurezza della rete all’attenzione di un grande numero di utenti, anche gli adulti, che sono oggi nel nostro paese quelli meno consapevoli dell’importanza di educare i minori a un uso sicuro e responsabile del web.

Il “Safer Internet Day” si rivolge quindi ai ragazzi e alle professionalità della scuola, agli insegnanti, agli operatori dell’informazione e del settore new media ma, soprattutto, si rivolge ai genitori che ignorano il più delle volte come aiutare i propri figli a non cadere nei pericoli della rete.

Nel 2017 in Campania sono stati trattati 23 casi di stalking, 329 di diffamazione on-line, 115 casi di minacce-molestie, 347 casi di furto di identità digitale su social network, 79 casi trattati di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, 72 di sextortion per un totale di 965 casi .

Nel 2018 in Campania sono stati trattati 21 casi di stalking, 329 di diffamazione on-line, 92 casi di minacce-molestie, 357 casi di furto di identità digitale su social network, 112 casi trattati di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, 86 di sextortion per un totale di 997 casi .

“I reati connessi all’uso dei social sono cresciuti col diffondersi del loro utilizzo tra gli internauti. Per questo è particolarmente significativo l’impegno per difendere la cultura della legalità soprattutto sensibilizzando i giovani e chi ha compiti e responsabilità nei confronti degli stessi, come insegnanti e genitori”, precisa Daniele De Martino, Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni Campania Napoli.

“Con la finalità di implementare e amplificare l’educazione e quindi la prevenzione dei fenomeni criminosi e delle condotte scorrette e inopportune, il Compartimento Campania ha in corso protocolli e forme di collaborazione con il Miur, la Prefettura di Napoli, la Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli, il Tribunale di Giustizia per i minorenni di Napoli, Il Consiglio dell’Ordine forense di Napoli, il Corecom Campania”, conclude.