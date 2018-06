Attualità ‘Insieme per regalare un sorriso’, l’iniziativa degli studenti dell’Istituto ‘Aurigemma’ 20 giugno 2018

Misurarsi con la realtà della malattia per capire l’importanza di un sorriso. L’Istituto Comprensivo Aurigemma di Monteforte Irpino continua a portare avanti il progetto socio-educativo “I piccoli clown in corsia” che mira a far avvicinare i giovani studenti alle problematiche dei coetanei ricoverati facendo comprendere loro che la visita in corsia può essere vista come un’opportunità per donare un momento di svago ai piccoli degenti.

Domani, giovedì 21 giugno, alle ore 11, gli allievi dell’Istituto Aurigemma, accompagnati dal dirigente scolastico Angela Rita Medugno e dal docente tutor del progetto, Stefania Corrado, si esibiranno in un divertente spettacolo dal titolo “Insieme per regalare un sorriso” all’interno dell’Unità Operativa di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino (settore A, secondo piano).

Preparati dall’attore e regista Maurizio Merolla, gli allievi metteranno in pratica tutto quello che hanno imparato durante le ore di laboratorio di teatro e comicità.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dal direttore del reparto, Antonio Vitale, che ha predisposto ogni dettaglio per la buona riuscita dell’evento, al quale assisteranno, oltre ai piccoli bimbi ricoverati, anche il Direttore Generale dell’Azienda “Moscati”, Angelo Percop, il Direttore Sanitario, Maria Concetta Conte, e il Direttore Amministrativo, Antonio Pastore.