Provincia “Insieme per l’ambiente”. Domenica a Mirabella passeggiata ecologica e assaggi di tarallini al vino cotto 7 ottobre 2019

“Insieme per l’ambiente” è il titolo dell’iniziativa in programma domenica 13 ottobre a Mirabella Eclano. Una passeggiata ecologica individuale facoltativa. Start alle 15, appuntamento in contrada San Pietro, Piazzale della chiesa. Per l’occasione – affermano gli organizzatori, tra cui Joe Lo Pilato – verrà offerto ai soli partecipanti assaggi dei tarallini al vino cotto. In serata, inoltre, ci sarà una piacevole sorpresa per i bambini. Alla manifestazione parteciperà come ospite Lady Butterfly.