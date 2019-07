Lavoro & Sindacato Inps: Ermanno Simeone della Cgil è il nuovo presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 13 luglio 2019

Inps: Ermanno Simeone della Cgil è il nuovo presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. Vicepresidente Crescenzo Ventre, Confindustria. “E’ stato fondamentale il ricostituito rapporto unitario tra le organizzazioni sindacali che, negli ultimi mesi, ha portato a tante iniziative, sia nazionali che locali, unitarie. La specificità di questa ritrovata unità sindacale è sulle questioni concrete, dalla mancanza di investimenti per creare lavoro dignitoso, alla richiesta di infrastrutture adeguate e moderne per un Paese civile”, afferma Franco Fiordellisi, segretario Cgil Avellino: “L’Inps è un punto importante e nevralgico per dare risposte ai cittadini esposti a problemi sanitari, a bisogni primari o pensionati, donne, mamme, precari, per questo deve essere realmente al servizio della comunità e del Paese, per questo va governato con efficienza, efficacia così da garantire il futuro. Per cui anche nelle sedi periferiche è fondamentale ed importante il momento di confronto e approfondimento, in una fase delicata in cui la politica si dimostra incerta su scelte importanti come la gestione delle strutture pubbliche. Da troppi anni ad Avellino la rotazione era bloccata e questo vuol essere un segnale importante sia da parte delle organizzazioni dei lavoratori ma anche delle associazioni datoriali e autonome”.

Il nuovo Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS si insedia lunedì 15 Luglio per avviare prima della chiusura estiva i lavori dello stesso e smaltire pratiche sanitarie e previdenziali così da dare risposte ai cittadini e ai Patronati..