Basket Scandone Iniziativa Sidigas, lotteria di fine anno al Paladelmauro 22 dicembre 2018

La Sidigas Scandone Avellino ricorda che è attiva la prevendita dei tagliandi per assistere al match casalingo di Legabasket Serie A contro l’Olimpia Milano, con palla a due in programma il 30 dicembre alle 17. Tutte le info sui biglietti al seguente link: http://bit.ly/2Acuqbh.

La società informa inoltre che al momento dell’acquisto sarà consegnato, per ciascun tagliando, un biglietto valevole per la lotteria di fine anno. I possessori della tessera di abbonamento o coloro i quali hanno già acquistato il biglietto per la suddetta gara, possono recarsi presso il botteghino negli orari di apertura per ritirare il proprio tagliando valevole per la lotteria, presentando l’abbonamento o il biglietto in questione.

Per l’estrazione, che si effettuerà durante l’intervallo della partita del 30 dicembre, Sportizzare, store ufficiale della Sidigas Avellino, metterà in palio i seguenti premi:

1° Premio: 1 canotta da gioco (versione campionato) Sidigas Avellino autografata;

2° Premio: 1 Zaino Sidigas Avellino;

3° Premio: 1 Sciarpa ufficiale Sidigas Avellino.

Inoltre, presentando il biglietto dell’estrazione, si avrà la possibilità di ottenere un buono sconto di 5 euro su una spesa minima di 50 euro da spendere al “Sidigas Basket Store” (adiacente alla Tribuna Terminio del PalaDelMauro) o allo Store “Sportizzare” presso il Movieplex di Mercogliano.

Si ricorda che domani, domenica 23 dicembre, sarà possibile acquistare esclusivamente i biglietti per il match contro Sassari.