Info point ad Avellino e nei vari comuni. Marketing territoriale, la Provincia comincia a fare da sola

24 luglio 2019

Alfredo Picariello – La Provincia di Avellino inizia a promuoversi da sola, visto che la Regione Campania non ha una chiara visione nel settore turistico. Marketing territoriale “autonomo”. E’ questo il senso della Fondazione del turismo e delle parole del Presidente della Provincia irpina, Domenico Biancardi. Lo statuto della Fondazione è arrivato nel parlamentino di Palazzo Caracciolo per l’approvazione, dopo il normale iter nelle diverse commissioni consiliari. “La nostra – spiega Biancardi – è una visione del turismo in Irpinia a 360 gradi. Peccato che la Regione Campania non abbia una visione simile alla nostra. A questo punto, promuoviamo il nostro territorio in autonomia”. “Abbiamo previsto la creazione di distretti culturali distinti per aree e servizi di accoglienza attraverso uffici di formazione che partono dal capoluogo”.

Proprio ad Avellino, nella sede dell’amministrazione provinciale in Piazza Libertà, sarà creato il primo “info point” di informazione turistica. “Info point” che saranno presenti, poi, anche in altri paesi irpini. “Creeremo un vero e proprio servizio di promozione culturale. Si baserà sulla costruzione di una piattaforma tecnologica e digitale dinamica che tra poco, daremo in appalto. Tutto questo sarà affidato alla Fondazione. Saremo un modello per tutta la Campania. Nella Fondazione ci saranno Camera di Commercio, Confindustria, Unpli e Confcommercio. Poi, ovviamente, sarà fondamentale la presenza del mondo della cultura, dell’Università e dell’associazionismo. La politica dovrà dare soltanto gli indirizzi. Il personale da inserire nella Fondazione sarà composto da tecnici specializzati”.

I tempi previsti per l’operatività della Fondazione di Partecipazione (“Sistema Irpinia”), che è un ente collettivo senza scopo di lucro, con sede ad Avellino e Roma, sono: inizio di settembre firma atto dal notaio; piena entrata in funzione entro la fine dell’anno.