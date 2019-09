Inferno di Pianodardine, cronaca di una giornata nera per l’Irpinia. Domani scuole chiuse

Renato Spiniello – Inferno di Pianodardine e nube di fumo denso sull’Irpinia: scuole chiuse domani (per ora) ad Avellino, Montefredane e Grottolella. E’ quanto si apprende dal vertice del Centro Coordinamento Soccorsi che si è tenuto nel pomeriggio in Prefettura alla presenza di sindaci, forze dell’ordine e dirigenti di Asl, Arpac e Protezione Civile.

Il gigantesco rogo, che è divampato alle 13:12 alla I.C.S. (Industria Composti Stampati), fabbrica che produce involucri di plastica per batterie, è stato dichiarato sotto controllo alle ore 15:55 dai Vigili del Fuoco, che hanno anche evitato danni ben peggiori, visto che a pochi passi dall’opificio è presente un distributore di carburante.

Ad intervenire tre squadre dalla sede centrale dei caschi rossi, due dalle sedi distaccate e altre provenienti da Benevento, Salerno e Napoli. E’ stato richiamato anche il personale non in servizio per un totale complessivo di oltre cento pompieri.

Tre le famiglie evacuate nella zona, così come sono stati sgomberati alcuni opifici, mentre non ci sono feriti né ricoverati per intossicazione. Ipriniambiente ha comunicato la sospensione temporanea delle attività dello Stir, dunque è sospesa anche la raccolta rifiuti in tutta l’Irpinia.

La Prefettura ha invitato i residenti dei comuni di Avellino, Atripalda, Montefredane, Manocalzati, Mercogliano, Monteforte Irpino, Forino, Contrada, Cesinali, Aiello Del Sabato, Grottolella, Capriglia Irpina, Altavilla Irpina, Serino, Ospedaletto D’Alpinolo, Solofra, Prata P.U e Montoro a tenere porte e finestre ben chiuse e di evitare di uscire all’esterno. Avviati dall’Arpac i monitoraggi ambientali.

Annullati tutti gli eventi in programma questa sera nei suddetti comuni, saltato anche l’allenamento odierno dell’Avellino Calcio, così come alcune partite amichevoli di alcune squadre locali.

La Procura di Avellino, presente sul posto con il pm Vincenzo D’Onofrio, ha avviato un’inchiesta per risalire alle cause del terribile incendio.