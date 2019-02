Attualità Infanzia, D’Amelio firma intesa tra Conferenza dei Consigli e Unicef 1 febbraio 2019

Questa mattina, venerdì 1 febbraio, la presidente del Consiglio della Regione Campania, Rosetta D’Amelio, ha firmato con il Presidente Unicef Italia, Francesco Samengo, un protocollo d’intesa tra la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e l’UNICEF.

“E’ un protocollo, non solo formale, che abbiamo voluto con forza. Con questo documento ci impegniamo nella presa in carico di minori a rischio, che vivono disagi, che possono essere vittime di bullismo e cyberbullismo, di violenza; di bambini e bambine stranieri non accompagnati che purtroppo sono vittime o protagonisti delle cronache quotidiane. E’ per questo un protocollo carico di attualità, all’indomani del drammatico caso avvenuto a nord di Napoli” ha dichiarato D’Amelio.

“L’ obiettivo del protocollo è promuovere azioni a tutela e nel rispetto universale dei diritti delle bambine e dei bambini, della loro dignità, senza distinzione di razza, etnia, diversità culturale e contrastando ogni forma di discriminazione. Come Regioni ci impegniamo a promuovere legislazioni, politiche e azioni appropriate in materia sociale e sanitaria, con percorsi di sostegno alle neomamme, con percorsi per contrastare la dispersione scolastica e progetti di integrazione, avvalendosi dei Garanti regionali dell’Infanzia. Continua in questo modo una collaborazione concreta che da anni ho con l’Unicef che, quando ero sindaco di Lioni, mi onorò di essere insignita del titolo di sindaco difensore ideale dei bambini” conclude la presidente D’Amelio.