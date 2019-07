Attualità Industria Italiana Autobus Flumeri: 30 lavoratori in cassa integrazione 29 luglio 2019

La notizia è stata data dalla Direzione Aziendale di Industria Italiana Autobus nel tardo pomeriggio di venerdì al Consiglio di Fabbrica. Diminuiscono da oggi gli occupati nello stabilimento di Flumeri di altre 30 unità (24 in lastratura e 6 in sellatura) che tornano così ad ingrossare le fila dei cassaintegrati .

Fismic e Failms passano all’attacco e denunciano l’atteggiamento ambiguo dell’azienda. Dopo neanche 10 giorni dall’incontro al Mise – dichiarano Zaolino e Di Donato Segretari Generali di Fismic e Failms – sono state contraddette le informazioni ricevute a Roma. Su Flumeri si stanno scaricando tutte le negatività e le contraddizioni di questa vertenza. A Bologna sono rientrati tutti, in Turchia si lavora a pieno regime sulle commesse italiane e a Flumeri si continua a prendere in giro i lavoratori, alla faccia dell’ottimismo di qualcuno che prevedeva il rientro in fabbrica di tutti i 273 lavoratori”.

“Alla luce di questa nuova realtà per Flumeri – concludono Zaolino e Di Donato – non escludiamo di effettuare un’assemblea in fabbrica per lanciare l’allarme e preparare una nuova campagna di sensibilizzazione sui temi dell’inizio immediato della ristrutturazione per consentire il rientro vero di tutte le maestranze e l’estensione dell’integrativo di Bologna per evitare le differenze retributive dei lavoratori nella stessa società che oggi rappresentano le gabbie salariali tra Nord e Sud”.