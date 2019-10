Lavoro & Sindacato Industria Italiana Autobus, Altieri (Uilm): “Procede il piano di rilancio” 9 ottobre 2019

Si riporta la nota di Gaetano Altieri, Segretario Uilm Avellino e Benevento.

Procede il piano di rilancio di Industria Italiana Autobus. L’amministratore delegato De Filippis, presente al tavolo ha rimarcato le linee guida per il rilancio del polo per la costruzione di autobus in Italia. Si stanno superando le difficoltà riscontrate nei mesi scorsi con le banche per avere le risorse necessarie ad implementare il piano industriale presentato alle Organizzazioni sindacali.

Procedono i lavori per la ristrutturazione dello stabilimento di Flumeri sia per il rifacimento del tetto che per l’allestimento delle linee di produzione e dopo otto lunghi anni è previsto a partire dal mese di gennaio 2020 il rientro di tutti i lavoratori.

Nell’apprezzare gli sforzi che si stanno facendo per il rilancio definitivo dello stabilimento, dove notiamo un notevole cambio di passo rispetto alla precedente gestione, abbiamo sottolineato se non altro per la ristrettezza dei tempi, perplessità in merito al completamento dei lavori necessari a rendere lo stabilimento di Flumeri operativo entro la fine di quest’anno.

Da qui la necessità di continuare il confronto a livello territoriale per verificare l’andamento e il rispetto degli impegni annunciati oggi.