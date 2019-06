Cronaca Primo Piano Scontro tra auto e moto ad Ariano, centauro finisce in ospedale 22 giugno 2019

Uno scontro tra un motociclista di Lucera e un automobilista lungo la statale 90 delle Puglie, ad Ariano Irpino.

L’incidente è avvenuto in località Trave, in prossimità di Camporeale. Il centauro era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Skoda.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Illeso l’autista della vettura coinvolta.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagni di Ariano Irpino.