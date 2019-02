Incidente sull’Ofantina: muore un 21enne

Perde il controllo della sua automobile e va a finire in una scarpata. Muore così un giovane di 22 anni, in realtà li avrebbe compiuti il prossimo 3 marzo, originario di Rionero in Vulture, in provincia di Potenza lungo la strada Ofantina, SS 7 bis.



L’automobilista, all’altezza dello svincolo di Lioni, nel territorio di Nusco al km 342, perde il controllo della sua Toyota Yaris e sbatte contro il guard rail rimanendo incastrato tra le lamiere dell’abitacolo. Il giovane era solo in auto e l’incidente non ha coinvolto altre vetture.

Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri di Nusco e i vigili del fuoco del distaccamento di Montella insieme ai colleghi di Lioni, intorno a mezzogiorno, che hanno cercato in tutti i modi di salvarlo, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata trasportata al Moscati di Avellino.

In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.