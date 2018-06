Incidente sull’Ofantina: coinvolte tre auto, uomo incastrato tra le lamiere

Incidente sull’Ofantina, coinvolte tre auto. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta sulla strada Statale 7, all’altezza del Km. 334,200, nel territorio del comune di Montella, per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture.

Nel violento impatto, sono rimaste ferite tre persone, tutti uomini, di cui uno di 54 anni incastrato tra le lamiere; lo si è estratto e consegnato ai sanitari del 118 per essere trasportato in ospedale. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.

I conducenti dei veicoli sono stati trasportati presso gli ospedali di Avellino e Solofra: uno di loro versa in più gravi condizioni. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri anche per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.