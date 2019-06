Cronaca Primo Piano Incidente sull’A30, coinvolta intera famiglia: ferito neonato di 5 mesi 10 giugno 2019

Ennesimo incidente e tragedia sfiorata sull’autostrada A30 Caserta-Salerno, dove – per cause ancora in corso di accertamento – si è verificato un pauroso incidente.

Ad avere la peggio un nucleo familiare: padre, madre e due figli ricoverati in ospedale per le ferite riportate. A destare apprensione, come riferisce Salerno Sanità, il più piccolo occupante del veicolo: un bimbo di appena 5 mesi che si trovava a bordo. Subito dopo l’incidente è stato trasferito – in gravi condizioni – all’ospedale Santobono di Napoli.

Gli altri tre sono stati soccorsi e trasportati all’Umberto I di Nocera Inferiore, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Per loro qualche graffio e alcune contusioni ma soprattutto tanta paura.