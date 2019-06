Incidente sull’A16, traffico in tilt tra Avellino e Benevento

Sulla A16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento in entrambe le direzioni, è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente avvenuto alle ore 6,23 all’altezza del km 57 e 700.

Si tratta del tamponamento tra un mezzo pesante e una cisterna che sta sversando gasolio. All’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni.

Al momento in direzione di Napoli: si segnalano 2 km di coda all’interno del tratto chiuso tra Benevento ed Avellino est e un km di coda all’uscita obbligatoria di Benevento, in direzione di Canosa si segnalano 2 km di coda all’interno del tratto chiuso tra Avellino est e Benevento.

In alternativa dopo l’uscita obbligatoria di Avellino Est, è possibile rientrare in autostrada a Benevento dopo aver percorso la Strada Statale 7 Bis via Nazionale delle Puglie, percorso inverso in direzione opposta.

Autostrade consiglia di anticipare le uscite ad Avellino Ovest verso Canosa e a Grottaminarda in direzione di Napoli. Per le lunghe percorrenze in direzione Roma, si consiglia di uscire a Benevento percorrere la strada statale 372 Telesina e rientrare sul’A1 Milano-Napoli al casello di Caianello.

Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorsi