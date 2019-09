Incidente sulla Telesina: stasera veglia di preghiera per Francesca, l’unica sopravvissuta

Alpi – Stasera veglia in chiesa per Francesca. Alle 20.30, Grottaminarda e Carpignano si ritroveranno per pregare. Lo faranno intensamente per lei, la 20enne ricoverata in gravi condizioni al “Rummo” di Benevento, dopo l’incidente avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì sulla statale Telesina a Torrepalazzo. La ragazza era in auto con lo zio, Rocco, di 49 anni, ed il fratello, Lorenzo, 15enne. Entrambi sono morti sul colpo. I tre provenivano dall’aeroporto di Roma, dopo qualche giorno di vacanza in Spagna, ed erano diretti a casa, a Grottaminarda.

La comunità ufitana è sotto choc. Ma c’è ancora un filo di speranza ed è legato a Francesca. E’ in ospedale, in coma farmacologico. E’ stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La sua Grottaminarda prega affinché faccia presto ritorno a casa. Lunedì, intanto, si terrano i funerali dello zio e del fratello.