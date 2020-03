Schianto con la moto in autostrada: un morto sulla A16

Tragico incidente verificatori nel tardo pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa nel tratto fra Lacedonia e Candela al chilometro 115.9 in direzione Puglia.

Un 58enne di Palo del Colle, in provincia di Bari, ha perso la vita dopo aver perso improvvisamente il controllo della sua moto sotto gli occhi del figlio che viaggiava in sella ad un’altra moto. Fatale per l’uomo l’impatto con il guard rail che ha letteralmente disintegrato il caso di protezione.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia stradale insieme al personale della direzione 6° tronco di Cassino di autostrade per l’Italia. L’incidente è avvenuto al km 115.9, con il traffico rallentato a causa del restringimento della carreggiata ad una sola corsia per tutta la durata delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.