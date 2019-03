Incidente mortale sulla Telesina: la vittima è un 27enne, grave la figlia di 8 anni

E’ di un morto e altre tre persone ferite il pesante bilancio di un grave incidente verificatosi nella serata di ieri lungo la strada statale Telesina, nei pressi di Faicchio.

Coinvolti nell’impatto, due camion e due automobili. La vittima è un 27enne che viaggiava a bordo di una Fiat Punto con la figlia di otto anni. La bimba è rimasta gravemente ferita. E’ stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Rummo” di Benevento. Non sembra essere in pericolo di vita.

Non sono gravi, invece, le condizioni dell’uomo che viaggiava in compagnia della moglie a bordo dell’altra vettura coinvolta, un’Audi A3. La coppia si è scontrata con la Fiat Punto per cause non ancora accertate, ma probabilmente a causa delle condizioni meteo avverse.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Benevento, i Vigili del Fuoco e due ambulanze del 118. Il traffico lungo la Statale Telesina è rimasto interrotto per alcune ore.