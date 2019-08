Incidente in A16: quattro feriti, anche due bambini

di AnFan

Quattro i feriti, fra i quali due bambini, nell’incidente stradale che si è verificato ieri sera, intorno alle 20.30, lungo l’Autostrada A16. Fra l’uscita di Avellino Ovest e Baiano, in direzione di Napoli. Non lontano dai caselli autostradali. Nel sinistro sono state coinvolte due vetture. A chiamare i soccorsi altri automobilisti in transito. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polstrada, guidata dal vicequestore Renato Alfano.

In A16 è intervenuta un’ambulanza. I feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso in via precauzionale. Per fortuna, nessuno ha riportato ferite serie.

Lunghe code in zona, invece, all’altezza dei caselli d’accesso ai comuni del mandamento. Gli agenti hanno dovuto regolare le file che si sono create in zona, facendo defluire il traffico.