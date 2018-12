Incidente di caccia, ferito 46enne: è in prognosi riservata al “Rummo”

Colpito all’addome da una fucilata partita molto probabilmente in maniera accidentale dall’arma di un amico. Grave incidente di caccia per il vicesindaco di Santa Martino Valle Caudina, Francesco Capuano.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della locale stazione, che stanno ascoltando tutti i cacciatori presenti. L’episodio si è verificato nel territorio tra Cervinara e San Martino.

A far scattare l’allarme sarebbe stato un altro cacciatore. Soccorso dal 118, il 46enne è stato trasferito su un’ambulanza dell’Unità rianimativa della Croce Rossa di Benevento che lo ha trasferito al Rummo di Benevento in codice rosso. Al momento è in sala operatoria per un intervento. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.