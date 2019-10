Incidente col trattore, muore irpino

di AnFan – Muore schiacciato dal trattore. Dramma in provincia di Avellino, nel paesino di Castelfranci. La tragedia è accaduta questa mattina 1 ottobre. La vittima è un 75enne del posto che effettuava lavori nel suo fondo agricolo, in Contrada Vallicelli. Il personale medico del 118 ha solo potuto constatare il decesso. In zona anche i vigili del fuoco che si sono occupati di tirare fuori l’anziano da sotto il mezzo agricolo. Indagini in corso, da parte dei carabinieri della compagnia di Montella, per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il magistrato di turno, quando sarà terminato l’esame esterno del cadavere, dovrebbe disporre l’autopsia. L’esame irripetibile chiarire le esatte cause del decesso. (La foto è d’archivio)