Incidente a Serino, un’auto si ribalta: tanta paura, illesi i conducenti. Paura anche a Solofra

Incidente a Serino, un’auto si ribalta: tanta paura, illesi i conducenti. E’ successo ieri poco prima della mezzanotte, in via provinciale. I due conducenti sono stati visitati stesso sul posto dai sanitari del 118. I mezzi sono stati messi in sicurezza grazie all’intervento dei vigili del Fuoco di Avellino.

A seguire, verso le 2.45 la stessa squadra dei Vigili del fuoco di Avellino è intervenuta sotto la galleria di Solofra sempre per un incidente stradale che in questo caso ha visto coinvolta una sola autovettura che sbandava e finiva contro la parete della galleria. Il conducente, anche in questo caso, è stato visitato sul posto dai sanitari del 118 e non è stato trasportato in ospedale. Il veicolo è stato messo in sicurezza.