Incendio Pianodardine, la notte di lavoro dei vigili del fuoco

Alpi – Senza risparmiarsi nemmeno per un attimo. Più di dodici ore di lavoro. L’azione dei vigili del fuoco di Avellino è andata avanti tutta la notte ed anche questa mattina. La nube nera che si era sollevata dall’Ics di Pianodardine non c’è più, l’azienda non brucia. Tutta l’area è stata messa in sicurezza, mentre nella zona vigilano i caschi bianchi della città da un lato ed i carabinieri dall’altro. Le operazioni dei caschi rossi proseguono. Bisogna spegnere gli ultimi focolai e continuare con la messa in sicureza delle aree esterne ed interne alla fabbrica. Diversi curiosi nei dintorni. E’ solo l’inizio di un’altra giornata importante per Avellino, dopo il venerdì “nero” di ieri. Ora bisogna contare i danni e, soprattutto, capire che rischi ci sono per la popolazione.