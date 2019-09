Cronaca Incendio, il sottosegretario Sibilia direttamente sul posto. “Sto monitorando la situazione fin dal primo momento” 13 settembre 2019

Il sottosegretario Carlo Sibilia, appena ha potuto si è recato sul luogo dell’incendio a Pianodardine, dove ha incontrato i vigili del fuoco e le forze dell’ordine impegnate sul posto. “Fin dai primi momenti dell’incendio che ha coinvolto un’azienda nel nucleo industriale di Avellino ho monitorato lo stato dell’arte. Sono stato in contatto con il Prefetto di Avellino e il comando provinciale e regionale dei vigili del fuoco, oltre che aggiornato in tempo reale su quanto emergeva dal comitato ordine e sicurezza ad hoc organizzato. L’incendio, in questo momento, è domato: per fortuna non ci sono stati morti né feriti. Altro aspetto fondamentale è il danno ambientale che andrà valutato alla luce di quanto sarà comunicato dall’Arpac per tutelare la salute dei cittadini in una zona, già di per sé profondamente complicata”.