Incendio Ics, Stir di supporto ai vigili del Fuoco. Biancardi va a Pianodardine a ringraziare i dipendenti 24 settembre 2019

Alpi – Stir di Pianodardine in prima linea durante il venerdì “nero” di Avellino. E’ stato immediato il supporto dei dipendenti ai vigili del fuoco nelle operazione di spegnimento della Ics, l’azienda andata in fiamme proprio nell’area industriale del capoluogo irpino, a due passi dallo Sitr. Un supporto logistico efficace, come sottolineato anche dal comandante dei caschi rossi, Luca Ponticelli, che ha ringraziato lo Stir ed il responsabile dell’impianto, l’ingegnere Vincenzo Biondo, con una nota ufficiale. Un ringraziamento “per la pronta disponibilità, sia per l’approvvigionamento idrico che per il supporto logistico”. E questa mattina il Presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi, è voluto andare a Pianodardine, a ringraziare di persona gli operatori dello Sir, a cominciare dall’amministratore unico di Irpiniambiente, Nicola Boccalone.

“Non c’è da meravigliarsi su quanto è stato fatto in occasione del rogo”, sottolinea Biancardi. “E’ normale quando le maestranze, oltre al lavoro, ci mettono la passione. La reazione immediata in quel frangente è la dimostrazione del grande senso di solidarietà, è lo spirito che contraddistingue il lavoro che si fa allo Stir, di condivisione e risoluzione dei problemi. E’ la nostra linea di condotta ed è la dimostrazione di quanto ci teniamo all’Irpina. Una bella dimostrazione che va sottolineata”.

L’incendio dell’Ics ha fatto accelerare il dibattito sull’urgenza di una riconversione green delle aziende del nucleo industriale di Pianodardine. “Occorre farlo – afferma il numero uno di Palazzo Caracciolo -. Bisogna avere una nuova visione, mettere in campo una progettualità in tal senso. La Regione ci deve aiutare per consentire che l’adeguamento delle aziende venga messo in pratica. E’ necessario un lavoro congiunto, oltre che con la Regione, anche con il Comune, con l’Asi. Sulla sicurezza non bisogna mai abbassare la guardia, mai mollare”.