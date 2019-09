Incendio, i primi dati: valori nella norma, nessun allarme. In attesa di notizie sulla diossina

Alpi – Dati Pm10 nella norma nella città di Avellino. Dunque, almeno per il momento, giungono notizie rassicuranti in merito alle condizioni climatiche del capoluogo irpino dopo l’incendio di Pianodardine. Le centraline fisse in città non hanno rilevato nessun sforamento significativo. Notizie positive quindi dall’Arpac, l’ente che rileva le condizioni ambientali del territorio campano. I dati sono stati pubblicati in una sezione creata ad hoc dall’Arpac nel comparto qualità dell’Aria.

Le notizie positive sono dovute alle condizioni climatiche di ieri. Si è infatti creato un corridoio di aria che ha portato via la nube via dal capoluogo. Al momento però nessuna notizia ancora in merito alla diossina, i dati dovrebbero arrivare nel pomeriggio.