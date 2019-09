Cronaca In Evidenza Primo Piano Incendio, domani mattina nuovo summit in Prefettura. I cittadini saranno informati sui comportamenti futuri da tenere 14 settembre 2019

Alpi – E’ stata convocata per domani mattina alle 11, in Prefettura, una nuova riunione del Centro di coordinamento soccorsi. Un summit operativo come quello di ieri pomeriggio che servirà a fare il punto della situazione sull’incendio di Pianodardine. E’ probabile che, dopo la riunione, emergeranno altre utili indicazioni soprattutto per i cittadini. Anche perché tra oggi pomeriggio e domani dovrebbero giungere i dati dell’Arpac, necessari a chiarire meglio il tutto, soprattutto ai comportamenti che occorre tenere. Si saprà, in particolare, che tipo di inquinamento c’è nella zona e che tipo di precauzioni occorre prendere.

Quindi, domani se ne saprà sicuramente qualcosa in più. Ricordiamo, infatti, che oggi sono rimaste chiuse tutte le scuole di ordine e grado della città di Avellino e di diversi comuni dell’hinterland. Non si è tenuto il mercato bisettimanale nello slargo dello stadio Partenio-Lombardi e sono state annullate decine di manifestazioni estive in programma.