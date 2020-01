Avellino Cronaca Incendio casa di riposo, il cordoglio di Severino Nappi 4 gennaio 2020

“Cordoglio per queste drammatiche morti, un abbraccio alle famiglie colpite. Aspettiamo di conoscere la dinamica per capire se questa tragedia era evitabile, ma una cosa è certa: i nostri anziani devono vivere dentro luoghi sicuri, le loro famiglie devono poter essere tranquille “.

” Anche per questa ragione è necessario avere un censimento completo delle strutture e delle loro caratteristiche e non da oggi sono a favore di leggi che prevedano l’obbligo di installare telecamere per la videosorveglianza nei luoghi dove sono custodite le persone più vulnerabili, dunque i centri diurni per disabili, le case di riposo per anziani e infine gli asili nido per i bambini” – è quanto ha dichiarato in una nota stampa Severino Na